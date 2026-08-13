ΟΦΗ: «Κάηκε» το Ηράκλειο για την κατάκτηση του Super Cup από τους Κρητικούς

Η νύχτα μέρα έγινε στο Ηράκλειο μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ. Οι φίλοι της ομάδας του Χρήστου Κόντη βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν ακόμα έναν τίτλο μετά το Κύπελλο Ελλάδας το 2026.

Ο ΟΦΗ κέρδισε στα πέναλτι την ΑΕΚ 5-4 (2-2 στην κανονική διάρκεια) και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην ιστορία του και μάλιστα το πρώτο Super Cup και έκανε εκατοντάδες Ομιλήτες να βγουν στους δρόμους για να γιορτάσουν.