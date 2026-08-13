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Αθλητικά

ΟΦΗ: «Κάηκε» το Ηράκλειο για την κατάκτηση του Super Cup από τους Κρητικούς

Εκατοντάδες φίλαθλοι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη νίκη επί της ΑΕΚ στα πέναλτι
Οι φίλοι του ΟΦΗ
Οι φίλοι του ΟΦΗ πανηγυρίζουν στους δρόμους/ Creta24
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Η νύχτα μέρα έγινε στο Ηράκλειο μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ. Οι φίλοι της ομάδας του Χρήστου Κόντη βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν ακόμα έναν τίτλο μετά το Κύπελλο Ελλάδας το 2026.

Ο ΟΦΗ κέρδισε στα πέναλτι την ΑΕΚ 5-4 (2-2 στην κανονική διάρκεια) και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην ιστορία του και μάλιστα το πρώτο Super Cup και έκανε εκατοντάδες Ομιλήτες να βγουν στους δρόμους για να γιορτάσουν.

Καπνογόνα από τους φίλους του ΟΦΗ στη γιορτή για το Super Cup/ Creta 24

Το δεύτερο τρόπαιο του ΟΦΗ μέσα σε λίγους μήνες έκανε τους οπαδούς της ομάδας να ξεχυθούν στους δρόμους για να δείξουν τον ενθουσιασμό για την τεράστια επιτυχία κόντρα στην πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ.

Μικροί φίλοι του ΟΦΗ με σημαίες στο Ηράκλειο/ Creta 24
Οι φίλοι του ΟΦΗ στους δρόμους του Ηρακλείου/ Creat 24

Μεγάλοι και παιδιά έγιναν ένα με κασκόλ και με σημαίες του ΟΦΗ στο Ηράκλειο και τα καπνογόνα που άναψαν φώτισαν την πόλη.

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Αθλητικά
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