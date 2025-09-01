Αθλητικά

Με Eurobasket οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Με μπάσκετ το πρόγραμμα της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου
Ο Οσμάν σε αγώνα της Τουρκίας
Ο Οσμάν σε αγώνα της Τουρκίας / REUTERS/Ints Kalnins

Οι αγώνες για το Eurobasket συνεχίζονται και ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου 2025, με Τουρκία και Σερβία να κερδίζουν το ενδιαφέρον.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 ΕΡΤ2 ΗΠΑ – Καναδάς Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:30 Novasports 4HD Σουηδία – Μαυροβούνιο Ευρωμπάσκετ

14:45 Novasports Start Εσθονία – Τουρκία Ευρωμπάσκετ

16:30 Novasports 4HD Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία Ευρωμπάσκετ

16:30 ΕΡΤ2 Τουρκία – Σλοβενία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Novasports Start Πορτογαλία – Λετονία Ευρωμπάσκετ

20:30 Novasports 4HD Φινλανδία – Λιθουανία Ευρωμπάσκετ

20:30 Novasports 1HD Ουέσκα – Έιμπαρ Ποδόσφαιρο

21:15 ΕΡΤ1, Novasports Start Σερβία – Τσεχία Ευρωμπάσκετ

US Open: Αμετανόητος ο Πολωνός που άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο από παιδί – «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
«Καταλαβαίνω ότι σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά σας παρακαλώ, ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο», είπε μεταξύ των άλλων
Η στιγμή που ο άντρας κλέβει το καπέλο
4
