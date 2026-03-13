Με Euroleague και Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Volley League οι αθλητικές μεταδόσεις τη ημέρας

Οι αγώνες που ολοκληρώνουν την 31η αγωνιστική της Euroleague και το “αιώνιο” ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη Volley League, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 13 Μαρτίου.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ντάρμσταντ Bundesliga 2 2025/26

20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3521 Μπάσκετ

21:00 Novasports 4HD Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μέλσουνγκεν – Γκούμερσμπαχ DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών 2025-26

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία – Αλ Αχλί Roshn Saudi League 2025-26

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 6HD Μιράντες – Κάδιθ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga 2025/26

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Πάρμα Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρέξαμ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship 2025-26