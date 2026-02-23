Με Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τα παιχνίδια που ολοκληρώνουν την αγωνιστική στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, περιλαμβάνει το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας, με το Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ξεχωρίζει στην Premier League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντουμπάι (Κυρίως Ταμπλό)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντουμπάι (Κυρίως Ταμπλό)

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Ντουμπάι (Κυρίως Ταμπλό)

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτιδα Βούλας – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Ντουμπάι (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Πίζα Serie A 2025-26

20:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Καντσία – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League 2025-26

21:30 Novasports Start Κάδιθ – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Ουντινέζε Serie A 2025-26

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League 2025/26

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουόλσολ – ΜΚ Ντονς Sky Bet EFL League Two 2025-26

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Φαμαλικάο – Κάζα Πία Liga Portugal Betclic 2025-26