Αθλητικά

Με Γιόκιτς και Μιλουτίνοφ η Σερβία στα προκριματικά του Mundobasket 2027

Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ανακοίνωσε τη λίστα 18 παικτών για το παράθυρο του Αυγούστου, με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς να απουσιάζει
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με την Εθνική Σερβίας/ EUROKINISSI
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Η Σερβία ανακοίνωσε τους 18 παίκτες που θα είναι στην προεπιλογή του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς για το παράθυρο των προκριματικών του Mundobasket 2027, με τους Νίκολα Γιόκιτς και Νίκολα Μιλουτίνοφ να δίνουν το παρών.

Σε αντίθεση με τον Νίκολα Γιόκιτς, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς θα απουσιάζει από τις αναμετρήσεις της Σερβίας τον Αύγουστο κόντρα σε Ισλανδία (28/08/26) και Ιταλία (31/08/26). Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι στην προεπιλογή του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, κάτι που δεν είχε συμβεί στο παράθυρο του Ιουλίου.

Αναλυτικά οι 18 παίκτες που κλήθηκαν: Νέμανια Ντάνγκουμπιτς, Αλέξα Αβράμοβιτς, Ντέγιαν Νταβίντοβατς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Γιόβαν Νόβακ, Μάρκο Γκούντουριτς, Νικόλα Μιλουτίνοφ, Λούκα Μίτροβιτς, Ντούσαν Ρίστιτς, Νικόλα Τανάσκοβιτς, Στέφαν Μόμιροφ, Αριγιάν Λάκιτς, Νικόλα Τζούρισιτς, Νικόλα Γιόβιτς, Νικόλα Γιόκιτς, Μιχαήλο Πέτροβιτς, Νικόλα Κουστουρίτσα, Νικόλα Τζέπινα.

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Αθλητικά
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