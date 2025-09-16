Με Γιουβέντους – Ντόρτμουντ και Ρεάλ – Μαρσέιγ για το Champions League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η πρεμιέρα του Champions League μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι το Γιουβέντους – Ντόρτμουντ, ενώ η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη θα υποδεχθεί την Καραμπάγκ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

13:30 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Τόκιο 2025 4η Μέρα

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν-ΖιλουάζUEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπιλμπάο – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τότεναμ – ΒιγιαρεάλUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ UEFA Champions League