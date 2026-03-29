Με Greek Basketball League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Απουσία δράσης στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, το μπάσκετ μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/3/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις για τη Greek Basketball League και ο τελικός του Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών.

13:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπανταλόνα – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Πανιώνιος Stoiximan GBL

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Τόφας Turkish Basketball Super League

15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Μαρούσι Stoiximan GBL

17:00 Mega News Ολυμπιακός – Οχρίδα Χάντμπολ

17:35 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup

17:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας – Αθηναϊκός allwyn FInal 4 Κυπέλλο Μπάσκετ Γυναικών Τελικός

18:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Warm Up)

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ούντινε – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

19:30 Novasports Start Σαραγόσα – Ρασίνγκ Σανταντέρ Ποδόσφαιρο

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Αγώνας)

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαρτσελόνα – Μάλαγα ACB Liga Endesa

20:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπούρσασπορ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Αγώνας)

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γίρι Λεχέτσκα – Γιανίκ Σίνερ ATP Masters 1000

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Αγώνας)

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA