Με κόσμο ο Ολυμπιακός κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας ότι μπορούν από την Παρασκευή (20/2) να προμηθευτούν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της στις Σέρρες, με τους φίλους του Ολυμπιακού να αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών στο γήπεδο του Πανσερραϊκού την άλλη Κυριακή (1/3/2026) στον αγώνα για την 23η αγωνιστική της Super League.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

“Για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Πανσερραϊκό, που θα γίνει την Κυριακή (1/3, 16:00) στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ.

(Στο πεδίο κωδικός δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί κάτι)

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο”.