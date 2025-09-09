Mε Λιθουανία – Ελλάδα για τα προημιτελικά του Eurobasket οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης

Ο αγώνας Λιθουανία – Ελλάδα στο πλαίσιο των προημιτελικών του Eurobasket ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (9/9/25) σε μια ημέρα με πολλές αναμετρήσεις.
Πέρα από την αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ, στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα παιχνίδια των προημιτελικών στο Eurobasket, ενώ ολοκληρώνεται και η πρώτη φάση με τους αγώνες των Εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Αναλυτικά
17:00 – Τουρκία – Πολωνία (Eurobasket 2025) – ΕΡΤ1, Novasports Start
19:00 – Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 2HD
19:00 – Αρμενία – Ιρλανδία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 1HD
20:00 – Μάλτα – Ελλάδα (UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21) – ΕΡΤ2
21:00 – Λιθουανία – Ελλάδα (Eurobasket 2025, προημιτελικά) – ΕΡΤ1, Novasports Start
21:45 – Σερβία – Αγγλία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports Premier League
21:45 – Αλβανία – Λετονία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports Extra 1
21:45 – Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Αυστρία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 5HD
21:45 – Νορβηγία – Μολδαβία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 4HD
21:45 – Κύπρος – Ρουμανία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 3HD
21:45 – Γαλλία – Ισλανδία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 2HD
21:45 – Ουγγαρία – Πορτογαλία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 1HD