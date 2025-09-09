Mε Λιθουανία – Ελλάδα για τα προημιτελικά του Eurobasket οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης

Ο αγώνας Λιθουανία – Ελλάδα στο πλαίσιο των προημιτελικών του Eurobasket ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (9/9/25) σε μια ημέρα με πολλές αναμετρήσεις.

Πέρα από την αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ, στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα παιχνίδια των προημιτελικών στο Eurobasket, ενώ ολοκληρώνεται και η πρώτη φάση με τους αγώνες των Εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά

17:00 – Τουρκία – Πολωνία (Eurobasket 2025) – ΕΡΤ1, Novasports Start

19:00 – Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 2HD

19:00 – Αρμενία – Ιρλανδία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 1HD

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20:00 – Μάλτα – Ελλάδα (UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21) – ΕΡΤ2

21:00 – Λιθουανία – Ελλάδα (Eurobasket 2025, προημιτελικά) – ΕΡΤ1, Novasports Start

21:45 – Σερβία – Αγγλία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports Premier League

21:45 – Αλβανία – Λετονία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports Extra 1

21:45 – Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Αυστρία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 5HD

21:45 – Νορβηγία – Μολδαβία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 4HD

21:45 – Κύπρος – Ρουμανία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 3HD

21:45 – Γαλλία – Ισλανδία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 2HD

21:45 – Ουγγαρία – Πορτογαλία (UEFA World Cup Qualifiers) – Novasports 1HD