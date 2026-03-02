Με Μαυροβούνιο – Ελλάδα οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο δεύτερος αγώνας της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Mundobasket, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Πρωτέας Βούλας Elite League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Μπολόνια Serie A
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαυροβούνιο – Ελλάδα Προκριματικά Mundobasket
21:30 Novasports Start Κόρντομπα – Ανδόρα Ποδόσφαιρο
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ουντινέζε – Φιορεντίνα Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βισέντε – Μπενφίκα Liga Portugal