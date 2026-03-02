Αθλητικά

Με Μαυροβούνιο – Ελλάδα οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ελλάδα - Μαυροβούνιο
Μονομαχία από το Ελλάδα - Μαυροβούνιο / ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο δεύτερος αγώνας της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Mundobasket, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Πρωτέας Βούλας Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Μπολόνια Serie A

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαυροβούνιο – Ελλάδα Προκριματικά Mundobasket

21:30 Novasports Start Κόρντομπα – Ανδόρα Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ουντινέζε – Φιορεντίνα Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βισέντε – Μπενφίκα Liga Portugal

