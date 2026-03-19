Με Μπέτις – Παναθηναϊκός στο Europa League, ΑΕΚ – Τσέλιε στο Conference League και Ολυμπιακός – Μπασκόνια στη Euroleague οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η μάχη του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για το Europa League, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Τσέλιε στο Conference League και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια για τη Euroleague.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Σκαντίτσι CEV Champions League 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 2η Μέρα

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Allwyn Final-4 Κυπέλλου Ελλάδος Bόλεϊ Ανδρών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Euroleague

19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Μονακό Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φράιμπουργκ – Γκενκ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Θέλτα Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Τσέλιε Conference League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Πανιώνιος ΓΣΣ Allwyn Final-4 Κυπέλλου Bόλεϊ Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι Euroleague

21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Στουτγκάρδη Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Λιλ Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Μπέτις – Παναθηναϊκός Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Europa League