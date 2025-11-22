Με Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της GBL

Με την 8η αγωνιστική της συνεχίζεται η GBL και η αυλαία ανοίγει με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενείται στην έδρα της Μυκόνου Betsson, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Πυλαία.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του σε Ελλάδα και Ευρώπη, με ένα διπλό κόντρα στη Μύκονο Betsson, πλησιάζοντας και τον Ολυμπιακό στην κορυφή της κατάταξης της GBL.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους, παραμένουν αήττητοι φέτος στο πρωτάθλημα, έχοντας επικρατήσει των “πρασίνων” στο πρώτο “αιώνιο” ντέρμπι της σεζόν και θα ψάξουν δικό τους διπλό κόντρα στον ΠΑΟΚ για να διατηρήσουν το απόλυτο στην GBL.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

16:00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson

18:15 Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας

18:15 Πανιώνιος – Καρδίτσα

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

13:00 Μαρούσι – Ηρακλής

16:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός