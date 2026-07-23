Με Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ και Πάκσι – Παναθηναϊκός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τη Ντιναμό Κιέβου στα προκριματικά του Europa League και τον Παναθηναϊκό την Πάκσι στα προκριματικά του Conference League, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μαυροβούνιο WorldCup

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14:00 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2026 – Στιγμιότυπα Γερμανία, Νόρισρινγκ

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

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19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 OPEN TV Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ Europa League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ (Κυρίως Ταμπλό)

21:00 ΣΚΑΪ Πάκσι – Παναθηναϊκός UEFA Conference League 2026-27