ΠΑΟΚ: Ξεπέρασαν τις 6.500 τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν (23/07/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου για το δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League, αλλά ταυτόχρονα οι οπαδοί του έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται και για την Τούμπα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πάνω από 6.500 εισιτήρια διαρκείας έχουν διατεθεί στους φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ετοιμάζουν δυνατό “παρών” και στη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου.

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«6.589 και συνεχίζουμε», έγραψε σε σχετική ανάρτηση η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία βλέπει τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 να “φεύγουν” με γοργούς ρυθμούς, σχεδόν ένα μήνα πριν την έναρξη της Super League.