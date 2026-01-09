Αθλητικά

Με Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Σε Euroleague και Κύπελλο Εθνών Αφρικής το ενδιαφέρον της ημέρας
Οι παίκτες του Ολυμπιακού σε αγώνα της Euroleague
Οι παίκτες του Ολυμπιακού σε αγώνα της Euroleague / EUROKINISSI

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και τα νοκ άουτ στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

08:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup

11:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Πολωνία United Cup

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Χονγκ Κονγκ

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Σενεγάλη Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Κάντιθ – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Emirates FA Cup

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

