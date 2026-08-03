Τελεσίγραφο της ΑΕΚ στον ατζέντη του Φίλιπ Κόστιτς, σύμφωνα με τους Σέρβους

Την ώρα που η ΑΕΚ έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ, για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλις, στην Ένωση προσπαθούν να ενισχυθούν στο αριστερό άκρο της άμυνάς τους, με τον Φίλιπ Κόστιτς.

Η υπόθεση φαίνεται πως μπαίνει στην τελική της ευθεία, με την ΑΕΚ να περιμένει την απάντηση της πλευράς του Φίλιπ Κόστιτς. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το “B92.net” από την σερβία, η Ένωση έχει ξεκαθαρίσει στον ατζέντη του παίκτη πως περιμένει την τελική του απάντηση μέσα στις επόμενες 24 ώρες, για το αν αποδέχεται ή όχι την πρόταση συνεργασίας που του έχει κατατεθεί,.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως δηλαδή η ΑΕΚ έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση που έχει στα χέρια του ο Κόστιτς. Επιπλέον, οι Σέρβοι υπογραμμίζουν πως ο παίκτης έχει αντιδράσει εξ αρχής θετικά στο πλάνο που του παρουσίασε ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ στη μετεγγραφή προσπαθεί να παίξει το δικό του ρόλο ο Λούκα Γιόβιτς.