Αθλητικά

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήγε να προσκυνήσει την Παναγία της Τήνου

Ο προπονητής του Ολυμπιακού βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων, για προσκύνημα
ΦΩΤΟ ekklisiaonline.gr
ΦΩΤΟ ekklisiaonline.gr
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Μετά από μια άκρως πετυχημένη χρονιά σε Euroleague και GBL και λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026/27, ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (03.08.2026) στην Τήνο για προσκύνημα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, επισκέφθηκε την Παναγία της Τήνου και αμέσως μετά συνέχισε τις καλοκαιρινές του διακοπές. Οι φωτογραφίες που είναι ερασιτεχνικής λήψης αποτυπώνουν μια πολύ προσωπική του στιγμή του Γιώργου Μπαρτζώκα.

ΦΩΤΟ ekklisiaonline.gr
ΦΩΤΟ ekklisiaonline.gr
ΦΩΤΟ ekklisiaonline.gr
ΦΩΤΟ ekklisiaonline.gr

Ο κόουτς του Ολυμπιακού μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρέθηκε μέσα στην Εκκλησία και εμφανίζεται με σταυρωμένα τα χέρια του, σε μία στιγμή που προσευχόταν.

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Αθλητικά
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