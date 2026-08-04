Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Να μπουν ερυθρόλευκες βάσεις πρόκρισης για τα πλέι οφ του Champions Legaue

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν (04.08.2026, 21:00, Newsit.gr, COSMOTE SPORT 1 HD) στην πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με τη ρεβάνς της Ολλανδίας να έχει οριστεί στις 11 Αυγούστου.

Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη νέα αγωνιστική περίοδο και μάλιστα μέσα στην έδρα του. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε μια σκληρή προετοιμασία και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα, για πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League, στο… δρόμο για τη League Phase της “λαμπερής” διοργάνωσης.

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Στα έξι φιλικά προετοιμασίας που έδωσε στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός “μέτρησε” δυο νίκες, μια ισοπαλία και τρεις σερί ήττες. Στη μετεγγραφική περίοδο του καλοκαιριού, οι Πειραιώτες έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να ανέβουν επίπεδο και να βρεθούν και πάλι στη League Phase του Champions League.

Μπροστά τους, η Ναϊμέγκεν η οποία αποτέλεσε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της περσινής σεζόν στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, αφού -με την 3η θέση που κατέκτησε στην Eredivisie- εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League.

Παράλληλα, πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία και στο Κύπελλο Ολλανδίας. Αφού απέκλεισε την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν στα ημιτελικά με 3-2, έφτασε στον τελικό (η ομάδα του 55χρονου Ντικ Σρόιντερ ηττήθηκε με 5-1 από την Άλκμααρ). Η Ναϊμέγκεν είχε σκαμπανεβάσματα στα φιλικά προετοιμασίας της, έχοντας 2 νίκες, μια ισοπαλία και 4 ήττες.

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Η μοναδική φορά που οι δυο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στο παρελθόν, ήταν πριν δυο καλοκαίρια, σε φιλικό προετοιμασίας, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 2-0.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπολογίζει στα νέα μετεγγραφικά αποκτήματά του, όμως αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Στέφαν Ορτέγκα, αλλά και τους Μεχντι Ταρέμι. Ο Σαντιάγκο Έσε δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτός προπονήσεων το τελευταίο διάστημα και έτσι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το παιχνίδι με τους Ολλανδούς.

Στον αντίποδα, ο Λορέντσο Σιπιόνι ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και τέθηκε στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού, δίνοντας μία επιπλέον λύση στη μεσαία γραμμή των “ερυθρόλευκων”. Από την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού απουσιάζουν οι Μεχντί Ταρέμι, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Στεφάν Ορτέγκα, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με τη Ναϊμέγκεν.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Φρ. Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί.



Η αποστολή της Ναϊμέγκεν: Γκονζάλο Κρέταζ, Γιόεπ Γκενέστε, Φρικ Έντιους, Μπραγιάν Περέιρα, Φιλίπ Σάντλερ, Τόμας Οουβέγιαν, Τομπίας Στορμ, Ντέβερoν Φόνβιλ, Ντάρκο Νεγιάσμιτς, Ίσακ Χάνσεν-Άαροεν, Κοντάι Σάνο, Τζαμίρο Μοντέιρο, Τζάρον Τσέρι, Εμρέ Μορ, Βίλουμ Θορ Βίλουμσον, Νοέ Λεμπρετόν, Κλεμέν Μπισόφ, Ντούσαν Τάντιτς, Κάι Σίρχαους, Μπράιαν Λίνσεν, Κέβιν Κερς, Σάμι Ουάισα.

Διαιτητής του αγώνα στο “Καραϊσκάκης” ορίστηκε από την UEFA ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ, έχοντας ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο και Χουάν Λόπεθ Μιρ. Ρόλο τέταρτου διαιτητή θα αναλάβει ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα, ενώ στον έλεγχο του VAR θα βρίσκονται οι Σέζαρ Σότο Γκράδο και Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίζ.