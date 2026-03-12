Με Παναθηναϊκός – Μπέτις στο Europa League, Τσέλιε – ΑΕΚ στο Conference League και Μονακό – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις στη Euroleague οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να δίνουν τις πρώτες “μάχες” πρόκρισης, στους “16” του Europa και του Conference League αντίστοιχα, την ώρα που τα Μονακό – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις “κλέβουν” την παράσταση στη Euroleague.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της μέρας

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show 2025-26 Ποδόσφαιρο

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD European Football Show 2025-26 Ποδόσφαιρο

18:30 Novasports 4HD Playmakers Εκπομπή

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Mondo Classic 2026

19:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Μπασκόνια Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Ρόμα UEFA Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Σάμσουνσπορ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιλ – Άστον Βίλα UEFA Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Πόρτο UEFA Europa League 2025-26

19:45 ANT1 Παναθηναϊκός – Μπέτις UEFA Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Μπέτις UEFA Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 1 HD European Football Λεπτό προς Λεπτό 2025-26 Εκπομπή

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD UEFA Europa League 2025-26 Φάση των 16, 1η Αγωνιστική

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Indian Wells (Προημιτελικός)

20:00 Novasports 4HD Μονακό – Ολυμπιακός Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Τένις

21:00 Novasports 3HD Ντουμπάι – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια Euroleague

22:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

22:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Indian Wells (Προημιτελικός)

22:00 Novasports 5HD Παρί – Βιλερμπάν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκενκ – Φράιμπουργκ UEFA Europa League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Λιόν UEFA Europa League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 2026 Τένις

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League 2025-26