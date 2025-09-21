Με Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/09/25). Παράλληλα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στη Λάρισα και ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της Super League.
09:30 ΕΡΤ Sports 1 Παρτίζαν – Σίδνεϊ Κινγκς Μπάσκετ
12:00 ΕΡΤ1 Παναθηναϊκός – Adelaide 36ers Μπάσκετ
12:40 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 9η Ημέρα, Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λάτσιο – Ρόμα SerieA
14:00 Action 24 Πανιώνιος – Athens Kallithea FC Super League 2
14:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Αγώνας Μηχανοκίνητα
14:30 Novasports 3HD Κίελo – Καρλσρούη Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα La Liga
15:30 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Άγιαξ Eredivisie 16:00
COSMOTE SPORT 8 HD Φούσε Βερολίνου – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga Χάντμπολ
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Πάρμα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Αταλάντα Serie A
16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άστον Βίλα Premier League
16:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ Premier League
16:30 ΕΡΤ2 Άρης – ΑΟ Μυκόνου 6ο Τουρνουά Μπάσκετ Νίκος Φάσουρας
16:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga
17:30 COSMOTE SPORT 9 HD Πάρτικ Θιστλ – Σέλτικ Premier Sports Cup
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ – ΑΕΚ Super League
17:45 Novasports 4HD Άλκμααρ – Φέγενορντ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Crete International Basketball Tournament 2025 Τελικός 3ης θέσης
18:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΟΦΗ Super League
18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
18:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Γκλάντμπαχ Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Κόμο Serie A
19:15 ΕΡΤ2 Περιστέρι – Προμηθέας 6ο Τουρνουά Μπάσκετ Νίκος Φάσουρας
19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Οβιέδο La Liga
20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας Crete International Basketball Tournament 2025 Τελικός
20:30 Action 24 Ιντεπεντιέντε – Σαν Λορέντζο Liga Profesional Clausura
20:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Σασουόλο Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Ιντιάνα Φίβερ WNBAPlayoffs
22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Χετάφε La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Φαμαλικάο Liga Portugal