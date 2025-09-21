Με Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/09/25). Παράλληλα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στη Λάρισα και ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της Super League.

09:30 ΕΡΤ Sports 1 Παρτίζαν – Σίδνεϊ Κινγκς Μπάσκετ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12:00 ΕΡΤ1 Παναθηναϊκός – Adelaide 36ers Μπάσκετ

12:40 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 9η Ημέρα, Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λάτσιο – Ρόμα SerieA

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

14:00 Action 24 Πανιώνιος – Athens Kallithea FC Super League 2

14:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Αγώνας Μηχανοκίνητα

14:30 Novasports 3HD Κίελo – Καρλσρούη Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα La Liga

15:30 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Άγιαξ Eredivisie 16:00

COSMOTE SPORT 8 HD Φούσε Βερολίνου – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga Χάντμπολ

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Αταλάντα Serie A

16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ Premier League

16:30 ΕΡΤ2 Άρης – ΑΟ Μυκόνου 6ο Τουρνουά Μπάσκετ Νίκος Φάσουρας

16:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga

17:30 COSMOTE SPORT 9 HD Πάρτικ Θιστλ – Σέλτικ Premier Sports Cup

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ – ΑΕΚ Super League

17:45 Novasports 4HD Άλκμααρ – Φέγενορντ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Crete International Basketball Tournament 2025 Τελικός 3ης θέσης

18:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΟΦΗ Super League

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Γκλάντμπαχ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Κόμο Serie A

19:15 ΕΡΤ2 Περιστέρι – Προμηθέας 6ο Τουρνουά Μπάσκετ Νίκος Φάσουρας

19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Οβιέδο La Liga

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας Crete International Basketball Tournament 2025 Τελικός

20:30 Action 24 Ιντεπεντιέντε – Σαν Λορέντζο Liga Profesional Clausura

20:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Σασουόλο Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Ιντιάνα Φίβερ WNBAPlayoffs

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Χετάφε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Φαμαλικάο Liga Portugal