Με ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League και Ολυμπιακό, ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη μάχη της League Phase του Europa League κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ολυμπιακός και ΑΕΚ αντιμετωπίζουν τον Αστέρα Τρίπολης και τον Παναιτωλικό αντίστοιχα για το Κύπελλο Ελλάδας. Αυτές είναι οι κυριότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/09/25).

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντάνιελ Αλτμάιερ – Ντένις Σαποβάλοφ Τόκιο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρτον Φούκσοβιτς – Φράνσις Τιαφό Τόκιο

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καλλιθέα– ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

18:00 Novasports Start Πάρμα – Σπέτσια Coppa Italia

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΛ – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

20:00 Novasports 1HD Χετάφε – Αλαβές La Liga

22:00 Novasports 2HD Κόμο – Σασουόλο Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπράγκα – Φέγενορντ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νις – Ρόμα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάλμε – Λουντογκόρετς UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Βασιλεία UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

22:30 Novasports Prime Ατλέτικο Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα La Liga