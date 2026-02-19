Με ΠΑΟΚ – Θέλτα και Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν στο Europa League και Ολυμπιακός – Μαρούσι και Παναθηναϊκός – Ηρακλής στο Κύπελλο Ελλάδας του μπάσκετ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τα δύο μεγάλα ματς στα πλέι οφ του Europa League, ΠΑΟΚ – Θέλτα και Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και τους ημιτελικούς στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας του μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό το Μαρούσι. Μετά τις 14:30 το μεσημέρι δε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ στα προημιτελικά του τουρνουά στην Ντόχα του Κατάρ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς-Αντρέι Ρούμπλεφ ATP 500 2026 Ντόχα
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ CEV Challenge Cup
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ζρίνσκι – Κρίσταλ Πάλας Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ Europa League 2025-26
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπραν – Μπολόνια Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Θέλτα UEFA Europa League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός-Ηρακλής allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Copa del Rey
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ριέκα Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λιλ – Ερυθρός Αστέρας Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Στουτγκάρδη Europa League