Αθλητικά

Με Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ στο ευρωπαϊκό Super Cup οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

«Φτωχό» το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τετάρτης
Ο Ντεμπελέ
Ο Ντεμπελέ μετά το γκολ του στο Παρί - Ρεάλ / REUTERS/Lee Smith TPX IMAGES OF THE DAY

Ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν θα κριθεί απόψε, Τετάρτη 13 Αυγούστου, με την Τότεναμ να αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν στο ευρωπαϊκό Super Cup, το οποίο και ανοίγει ουσιαστικά και την… αυλαία για τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

 

20:00 ΕΡΤ3 Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών Bόλεϊ

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 1 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Super Cup 2025

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo