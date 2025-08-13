Με Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ στο ευρωπαϊκό Super Cup οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν θα κριθεί απόψε, Τετάρτη 13 Αυγούστου, με την Τότεναμ να αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν στο ευρωπαϊκό Super Cup, το οποίο και ανοίγει ουσιαστικά και την… αυλαία για τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

20:00 ΕΡΤ3 Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών Bόλεϊ

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 1 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Super Cup 2025