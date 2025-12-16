Με Πάτρικ Μπέβερλι ο ΠΑΟΚ στη Λισαβόνα

Με απόντα τον Στίβεν Μπράουν θα παραταχθεί αύριο (16.12.2025) ο ΠΑΟΚ στην έδρα της Σπόρτινγκ (21:30, ΕΡΤ2 Σπορ), για τη 2η αγωνιστική της φάσης των «16» του Europe Cup. Ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις από τον τραυματισμό που έχει υποστεί και δε συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του “δικεφάλου”, η οποία “πέταξε” σήμερα για τη Λισαβόνα.

Αντίθετα, στο αεροπλάνο -μαζί με τους παίκτες του ΠΑΟΚ- βρέθηκε ο Πάτρικ Μπέβερλι (εκκρεμεί η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτησή του), ο οποίος, ωστόσο, δεν προλαβαίνει να αγωνιστεί. Ο Γιούρι Ζντοβτς θα υπολογίζει στον Αμερικανό γκαρντ από το επόμενο, εντός έδρας, παιχνίδι της ομάδας για το ελληνικό πρωτάθλημα, κόντρα στον Πανιώνιο (20.12.2025).

Για τη μάχη με τη Σπόρτινγκ ο Σλοβένος τεχνικός έχει στη διάθεσή του τους: Τίμι Άλεν, Κλίβελαντ Μέλβιν, Μπριν Ταϊρί, Αντώνη Κόνιαρη, Διαμαντή Σλαφτσάκη, Θοδωρή Ζάρα, Μάρβιν Τζόουνς, Νίκο Περσίδη, Κωνσταντίνο Ιατρίδη, Γιώργο Φίλλιο, Μπεν Μουρ, Τόμας Ντίμσα.

Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί απόψε (21:00) στο Pavilhao Joao Rocha, το γήπεδο όπου θα πραγματοποιηθεί ο αυριανός αγώνας.