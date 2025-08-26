Αθλητικά

Με προκριματικά για το Champions League οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης

Η αγωνιστική δράση της ημέρας
Ο Λούκασεν της Πάφου κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου
Ο Λούκασεν της Πάφου κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου / EPA/Wojtek Jargilo

Τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (26/8/25). Παράλληλα αγωνίζεται και η Εθνική βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Στις αθλητικές μεταδόσεις περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια του US Open, εκεί που ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει το ντεμπούτο του στην διοργάνωση στον πρώτο γύρο με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αξίζει να σημειωθεί από τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στη League Phase του Champions League δεσπόζει η Κυπριακή Πάφος.

Το πρόγραμμα

12:00 ΕΡΤ2 Ελλάδα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Eurosport 2 US Open Τένις

19:00 Eurosport 1 US Open Τένις

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάφος – Ερυθρός Αστέρας UEFA Champions League

