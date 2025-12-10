Με Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η τιτανομαχία Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για τη League Phase του Champions League ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου 2025.

Αναμφίβολα, το Champions League κλέβει την παράσταση απόψε (10/12/2025) το βράδυ, ωστόσο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης περιλαμβάνει και αναμετρήσεις για το Basketball Champions League και το Eurocup, με τη συμμετοχή της ΑΕΚ και του Άρη.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

14:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζιράτ – Τουρ CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Άπελντοορν CEV Cup 2026

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Λέβιτσε FIBA Basketball Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Άγιαξ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Άρης – Βενέτσια Eurocup

20:00 Novasports Start Ουλμ – Άνκαρα Eurocup

20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Λόντον Λάιονς Eurocup

20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πριεβίντζα FIBA Europe Cup

21:45 Novasports 5HD Μανρέσα – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Χαλ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Πάφος UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Νάπολι UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι Champions League