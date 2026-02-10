Με Σάκκαρη και Premier League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Τζάσμιν Παολίνι για το 1000αρι τουρνουά τένις της Ντόχα, αλλά και οι αγώνες για την Premier League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/2/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα υπάρχουν και οι αγώνες μπάσκετ Καρδίτσα – ΑΕΚ για το Basketball Champions League και Πανιώνιος – Μπεσίκτας για το Eurocup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/2/2026)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κουέντιν Άλις – Μες Ρότγκερινγκ Ρότερνταμ τένις

12:30 Novasports 6 Μαρία Σάκκαρη – Τζάσμιν Παολίνι Ντόχα τένις

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τάλον Γκρίκσπουρ – Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ Ρότερνταμ τένις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ούγκο Γκρενιέ – Γιαν Λέναρντ Στρουφ Ρότερνταμ τένις

19:30 Novasports Prime Πανιώνιος – Μπεσίκτας Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

20:00 Novasports Start Σλασκ Βρότσλαβ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Άλεξ ντε Μινόρ – Αρτούρ Φις Ρότερνταμ τένις

21:00 Novasports 5HD Τρέντο – Ουλμ Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονπελιέ – Τσιβιτανόβα CEV Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκούμερσμπαχ – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga χάντμπολ

21:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Νιούκαστλ Premier League

21:30 Novasports 4HD Έβερτον – Μπόρνμουθ Premier League

21:30 Novasports 2HD Τσέλσι – Λιντς Premier League

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χέρτα Βερολίνου – Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κόμο Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαρτς – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

22:15 Novasports Prime Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ζίζου Μπεργκς – Φαμπιάν Μαροζάν Ρότερνταμ τένις