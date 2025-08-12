Με το ποδοσφαιρικό τουρνουά στο Βόλο οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης

Το φιλικό τουρνουά που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο και συμμετέχουν οι Βόλος, Λεβαδειακός, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (12/8/25).

Σε μια ημέρα με λιγοστές αναμετρήσεις, τα παιχνίδια των ομάδων από την Super League στον Βόλο τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό crash τεστ ενόψει της σέντρας του πρωταθλήματος και μια καλή ευκαιρία για τους προπονητές τους να δοκιμάσουν πρόσωπα και σχήματα, αλλά και να δουν την ετοιμότητά των ομάδων τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Continental Tour Gold 2025 Βουδαπέστη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος – Λεβαδειακός