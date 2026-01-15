Με τον Πιρόλα ο Ολυμπιακός στον κρίσιμο αγώνα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League

Με τον Λορέντζο Πιρόλα αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, στον πρώτο “τελικό” της ομάδας, για μπορέσει να συνεχίσει στην επόμενη φάση του Champions League.

Ο Ιταλός στόπερ ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς στο Ρέντη και όλα δείχνουν πως θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το κρίσιμο παιχνίδια του Ολυμπιακού απέναντι στην γερμανική ομάδα, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League (20.01.2026, 22:00, MEGA, COSMOTE SPORT 2HD, Newsit.gr).

Την ίδια στιγμή, ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ματς του Κυπέλλου Betsson με τον ΠΑΟΚ-μετά από ενοχλήσεις που ένιωσε- δεν έχει κάτι ανησυχητικό και θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν.

Από εκεί και πέρα ο Μπρούνο σημειώνει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού, καθώς η Νιγηρία αγωνίζεται στον μικρό τελικό του Copa Africa το Σάββατο (17.01.2026).

Ο Ελ Κααμπί από πλευράς του είναι αμφίβολος διότι το Μαρόκο θα αγωνιστεί την Κυριακή (18.01.2026) στον τελικό της διοργάνωσης και είναι στο όριο για το αν θα βρίσκεται ή όχι στην αποστολή των Πειραιωτών κόντρα στους Γερμανούς.