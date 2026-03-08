Με Βεζένκοφ στη Γαλλία ο Ολυμπιακός, δύσκολα ο Γουόκαπ

Ο Σάσα Βεζένκοφ μπορεί να έμεινε εκτός και από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για τη Greek Basketball League, ωστόσο θα ακολουθήσει την ερυθρόλευκη αποστολή στη Γαλλία για τα παιχνίδια με Παρί και Μονακό για την Euroleague.

O Σάσα Βεζένκοφ προπονήθηκε την Παρασκευή (7/3), ενώ σήμερα (8/3) πριν το ματς με τους Θεσσαλονικείς έκανε σουτ με ένταση, φορώντας μία ειδική ζώνη.

Ο έμπειρος φόργουορντ θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στη Γαλλία και εκεί θα αποφασιστεί αν θα αγωνιστεί σε κάποιο από τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Παρί και Μονακό.

Αντίθετα, δύσκολα θα ταξιδέψει στη Γαλλία ο Τόμας Γουόκαπ, προκειμένου να προφυλαχθεί. Κανονικά θα ακολουθήσει την αποστολή ο Μόντε Μόρις