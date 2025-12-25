Μέλος της Φενερμπαχτσέ: «Πιθανότατα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δε θα γίνει πριν τον Μάρτιο»

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ για την 14η αγωνιστική της Euroleague (04/12/25), που είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας Byron, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του μπασκετικού τμήματος της τουρκικής ομάδας δε θα γίνει πριν τον Μάρτιο.

Το βεβαρημένο πρόγραμμα των ομάδων δεν επιτρέπει την άμεση διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ και με βάση όσα δήλώσε ο Τσεμ Τσιρίτσι, το πιο πιθανό είναι να διεξαχθεί η αναμέτρηση μετά τον Μάρτιο. Παράλληλα, εξήγησε και όλο το χρονικό και τις προτάσεις των Τούρκων για την αναμέτρηση.

Τα λόγια του για το παιχνίδι που αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας Byron

«Πήγαμε στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και όντως έβρεχε πολύ. Ήμασταν στο λόμπι (σ.σ. του ξενοδοχείου) όταν λάβαμε ένα τηλεφώνημα που μας ενημέρωνε ότι ο αγώνας ακυρώνεται. Ποιος ήταν ο λόγος; Ήταν μια επίσημη γραπτή δήλωση της ελληνικής κυβέρνησης που ανέφερε ότι ο αγώνας δεν μπορούσε να διεξαχθεί λόγω πλημμύρας και ανησυχιών για την ασφάλεια των φιλάθλων.

Δεν ανέφεραν τίποτα για την οροφή! Αμέσως αρχίσαμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Στείλαμε ακόμη και το FB TV για να το βιντεοσκοπήσει. Δεν μπόρεσαν να βρουν πολλά. Ο αγώνας θα μπορούσε να είχε διεξαχθεί εκείνη την ημέρα. Θα μπορούσε να είχε διεξαχθεί την επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε.

Θα μπορούσε να είχε διεξαχθεί το Σάββατο. Τους είπαμε: «Ας αναβάλουμε τον αγώνα μας στο πρωτάθλημα, αναβάλετε τον δικό σας αγώνα στο πρωτάθλημα και θα παίξουμε αυτό το ματς», αλλά δεν δέχτηκαν. Έτσι, έπρεπε να επιστρέψουμε (στην Τουρκία). Πιθανότατα, το παιχνίδι δεν θα γίνει μέχρι τον Μάρτιο».

Μίλησε και για τη συμμετοχή της τουρκικής ομάδας στη Euroleague ή στο NBA Europe στο μέλλον

«Οι διαπραγματεύσεις μας συνεχίζονται. Η Φενερμπαχτσέ θα είναι καθοριστικός παράγοντας σε αυτό το θέμα, τόσο για την EuroLeague όσο και για το NBA. Αυτή τη στιγμή, όλοι παρακολουθούν τι θα κάνει η Φενερμπαχτσέ. Ειλικρινά, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα «θα συμβεί αυτό» αυτή τη στιγμή, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Θα λάβουμε μια απόφαση προς το συμφέρον του συλλόγου μας».