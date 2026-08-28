Europa League: Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χοφενχάιμ και Τορένσε στη League Phase

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League. Το σπουδαιότερο ματς των Πειραιωτών είναι αυτό του «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στη Μίλαν. Δείτε εδώ το live της κλήρωσης.

Η Μαρσέιγ είναι η αμέσως επόμενη δύσκολη και επικίνδυνη ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, με την αναμέτρηση να γίνεται στο Βελοντρόμ, μία σκληρή έδρα, που αναμένεται να είναι «καυτή» στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.

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Ο Ολυμπιακός από το δεύτερο POT κληρώθηκε με την Σπάρτα Πράγας, την οποία θα υποδεχθεί στο φαληρικό στάδιο και την Ρεν, με το ματς να γίνεται στη Γαλλία. Γιαγκελόνια (εντός) και Τσέλιε (εκτός) είναι οι δύο ομάδες που «πήραν» οι ερυθρόλευκοι από το τρίτο POT.

Οι Πειραιώτες ήταν άτυχοι στο τέταρτο POT, αφού θα παίξουν με τη Χόφενχαϊμ, που είναι καλή ομάδα. Η Τορένσε θα είναι η τελευταία αντίπαλος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων του ΟΦΗ, θα γίνει γνωστό από την UEFA έως την Κυριακή (30/8).

Τα ματς του Ολυμπιακού

Μίλαν (εντός)

(εντός) Μαρσέιγ (εκτός)

(εκτός) Σπάρτα Πράγας (εντός)

(εντός) Ρεν (εκτός)

(εκτός) Γιαγκελόνια (εντός)

(εντός) Τσέλιε (εκτός)

(εκτός) Χοφενχάιμ (εντός)

(εντός) Τορένσε (εκτός)

Οι ημερομηνίες των αγώνων της League Phase του Europa League