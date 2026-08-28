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Αθλητικά

Europa League: Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χοφενχάιμ και Τορένσε στη League Phase

Με απαιτητικά ματς η κλήρωση του Ολυμπιακού, που έχει την κατάσταση στα χέρια του για την πρόκριση
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League. Το σπουδαιότερο ματς των Πειραιωτών είναι αυτό του «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στη Μίλαν. Δείτε εδώ το live της κλήρωσης.

Η Μαρσέιγ είναι η αμέσως επόμενη δύσκολη και επικίνδυνη ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, με την αναμέτρηση να γίνεται στο Βελοντρόμ, μία σκληρή έδρα, που αναμένεται να είναι «καυτή» στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός από το δεύτερο POT κληρώθηκε με την Σπάρτα Πράγας, την οποία θα υποδεχθεί στο φαληρικό στάδιο και την Ρεν, με το ματς να γίνεται στη Γαλλία. Γιαγκελόνια (εντός) και Τσέλιε (εκτός) είναι οι δύο ομάδες που «πήραν» οι ερυθρόλευκοι από το τρίτο POT.

Οι Πειραιώτες ήταν άτυχοι στο τέταρτο POT, αφού θα παίξουν με τη Χόφενχαϊμ, που είναι καλή ομάδα. Η Τορένσε θα είναι η τελευταία αντίπαλος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων του ΟΦΗ, θα γίνει γνωστό από την UEFA έως την Κυριακή (30/8).

Τα ματς του Ολυμπιακού

  • Μίλαν (εντός)
  • Μαρσέιγ (εκτός)
  • Σπάρτα Πράγας (εντός)
  • Ρεν (εκτός)
  • Γιαγκελόνια (εντός)
  • Τσέλιε (εκτός)
  • Χοφενχάιμ (εντός)
  • Τορένσε (εκτός)

    Οι ημερομηνίες των αγώνων της League Phase του Europa League

    • 1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026
    • 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
    • 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
    • 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
    • 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
    • 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
    • 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
    • 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
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