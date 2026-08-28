Europa League: Ο ΟΦΗ κόντρα σε Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Ρεν, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Χόφενχαϊμ και Χάποελ Μπερ Σεβά στη League Phase

Ο ΟΦΗ στην επιστροφή του στην Ευρώπη θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, αλλά και την Μπάγερ Λεβερκούζεν, με αυτές τις δύο ομάδες να είναι αναμφίβολα οι δύο πιο δύσκολες από τις οκτώ που θα βρει στο δρόμο του. Δείτε εδώ το live της κλήρωσης.

Από το δεύτερο POT ο ΟΦΗ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο και την Ρεν στη Γαλλία σε δύο πολύ απαιτητικά ματς, που θα κρίνουν και το μέλλον του στο Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας θα αντιμετωπίσει την Στουρμ Γκρατς και τη Λεχ Πόζναν.

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Το παράδειγμα του Ολυμπιακού ακολούθησαν και οι Κρητικοί, αφού ήταν άτυχοι στο τέταρτο POT, μιας και η επικίνδυνη Χοφόφενχαϊμ θα βρεθελί στο δρόμο τους. Η Χάποελ Μπερ Σεβά θα είναι η τελευταία αντίπαλος του ΟΦΗ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων του ΟΦΗ, θα γίνει γνωστό από την UEFA έως την Κυριακή (30/8).

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ στη League Phase

Λεβερκούζεν, Εντός

Μπενφίκα, Εκτός

Άντερλεχτ, Εντός

Ρεν, Εκτός

Στουρμ Γκρατς, Εκτός

Λεχ Πόζναν, Εντός

Χοφενχάιμ, Εντός

Χάποελ Μπερ Σεβά, Εκτός

Οι ημερομηνίες των αγώνων της League Phase του Europa League