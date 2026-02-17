Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τελείως διαφορετικό το αυριανό παιχνίδι αλλά να είμαστε το ίδιο εύστοχοι

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο “Γ. Καραϊσκάκης” το βράδυ της Τετάρτης (18.02.2026, 22:00) για τα playoffs του Champions League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τη σημαντική αναμέτρηση των δυο ομάδων και τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να κάνει τα πράγματα το ίδιο καλά, όπως στο ματς με τις “ασπιρίνες” στη League Phase, ενώ στάθηκε στην ευστοχία που χρειάζεται η ομάδα του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την έκπληξή του, για το γεγονός πως όσα έγιναν στου Ρέντη μεταξύ του ίδιου, των παικτών και του προέδρου, έχουν βγει στη δημοσιότητα, ενώ -σχολιάζοντας την κατάσταση του Ολυμπιακού- τόνισε ότι όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε…

Για το αήττητο 6 αγώνων της Λεβερκούζεν, την τελευταία ήττα στο Καραϊσκάκη και αν έχει το κλειδί να την κερδίσει ξανά: «Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες, αυτοί παίζουν και το έκαναν την ίδια φορά. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι, θέλουμε την ίδια ένταση, επιθυμία, θέληση και να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, θέλουμε τα πράγματα να πάνε το ίδιο καλά με την προηγούμενη φορά, να είμαστε εύστοχοι και ο αντίπαλος όχι τόσο».

Για το πόσο σοφότερη έγινε η ομάδα από το πρώτο ματς σχετικά με τα θετικά και τα αρνητικά της Λεβερκούζεν: «Ό,τι γνωρίζουμε εμείς για εκείνους, γνωρίζουν το ίδιο και αυτοί για εμάς».

Για τη συνάντηση στου Ρέντη μεταξύ του ίδιου, των παικτών και του προέδρου: «Μου φαίνεται περίεργο που μαθαίνετε τα πάντα με τόσες λεπτομέρειες, τα όσα συζητάμε και το τι γίνεται, δεν μου αρέσει αυτό αλλά θα πρέπει μάλλον να το συνηθίσω»

Για την κατάσταση: «Είμαστε όλοι διαθέσιμοι, όλοι καλά, όλοι θέλουν να παίξουν και το πλάνο θα το δείτε αύριο».

Για το εντυπωσιακό φινάλε στη διοργάνωση με 3/3 και τη 18η θέση: «Μέχρι στιγμής νιώθω πως έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες μας, μπροστά μας είναι μεγάλες ομάδες με πολύ μεγάλο μπάτζετ, είμαστε ικανοποιημένοι με όσα έχουμε πετύχει. Από εδώ και πέρα θέλουμε να ξανακάνουμε το ίδιο καλά με τον ίδιο αντίπαλο αύριο, παρότι είναι σε πολύ καλή φόρμα και είναι μια μεγάλη ομάδα. Είναι όμως ένα άλλο ματς, τελείως διαφορετικό, θέλουμε και εμείς να κερδίσουμε αλλά και οι ίδιοι το ίδιο».

Για την αποθέωση του κόσμου σε κάθε ματς και τι έχει να πει στον κόσμο: «Δεν το κάνω γι αυτό, να πηγαίνω από το ένα τέρμα στο άλλο αλλά γιατί είναι η μανία μου. Ντρέπομαι όταν γίνεται αυτό, να τραγουδάνε το όνομά μου. Τους ευχαριστώ πολύ».

Για το αν σκέφτεται να αλλάξει πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού του και στο πλάνο του, με την ομάδα να μην σκοράρει εύκολα τελευταία: «Είναι πάρα πολύ σημαντική η ευστοχία, έχουμε δει ομάδες με λιγότερη κατοχή και κυκλοφορία και να σκοράρουν με μία ευκαιρία, ενώ εμείς να δημιουργούμε περισσότερο και να μην σκοράρουμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θέλουμε αύριο να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί με την προηγούμενη φορά, το γκολ σου δίνει την ηρεμία και την ασφάλεια να μείνεις μέσα στο ματς ως το τέλος».