Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός – Πάφος: Προκαλεί σεβασμό ο αντίπαλος, αλλά εμείς θέλουμε να μπαίνουμε με νοοτροπία νικητή

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα 24ωρο πριν την πρεμιέρα του στο Champions League και την πρώτη του παρουσία στη League Phase της διοργάνωσης. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζει στο “Καραϊσκάκης” την Πάφο (17.09.2025, 19:45) και θέλει να κάνει ένα νικηφόρο ξεκίνημα.

Παραμονές του Ολυμπιακός – Πάφος, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την κυπριακή ομάδα και τόνισε πως

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Φυσιολογικά αντιμετωπίζουμε τη στιγμή. Δεν αλλάζει στο πως προετοιμάζουμε το παιχνίδι είτε είναι για την Ελλάδα είτε για την Ευρώπη», τόνισε αρχικά.

Σε σχέση με τους παίκτες που πήραν ευρωπαϊκό ανέφερε: «Αυτό θα το δούμε αύριο αλλά θέλουμε να μπαίνουμε με την προετοιμασία του νικητή. Υπάρχουν πιο έμπειροι. Υπάρχουν ομάδες που έχουν κερδίσει τον θεσμό και είναι ανίκητες αλλά εμείς μπαίνουμε πάντα για το καλύτερο δυνατό».

Για τον Ροντινέι είπε ότι ελπίζει πως σήμερα θα περιμένουν εάν θα βγει για προπόνηση κανονικά καθώς έκανε το πρόγραμμά του αλλά δεν είναι κάτι που τους απασχολεί ιδιαίτερα, ενώ σε ερώτηση για την ενδεκάδα σημείωσε: «Θα δείτε αύριο».

Για την Πάφο σημείωσε: «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος. Έχει πάρει την πρόκριση αλλά αξίζει να είναι εδώ. Δεν έχει δυνατά αστέρια αλλά έχει δείξει πως είναι ανταγωνιστική».

Για την πιθανότητα συνύπαρξης του Ταρέμι και του Ελ Κααμπί είπε: «Ο Αγιούμπ μας έχει δώσει πολλά πράγματα και ελπίζουμε ότι ο Ταρέμι θα κάνει το ίδιο».

Για τον Γιάρεμτσουκ σημείωσε: «Ο Γιάρεμτσουκ εδώ και 2.5 εβδομάδες κάνει θεραπεία. Δεν μένει πολύ για να γυρίσει αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος».