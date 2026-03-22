Μεντιλίμπαρ: «Με ενοχλεί να ανακοινώνουμε σε κάποιον ότι θα μείνει έξω χωρίς λόγο»

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται στη δυσκολία που έχει η ομάδα του να ξεμπλοκάρει πολυπρόσωπες άμυνες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός – ΑΕΛ έθιξε ακόμα το θέμα του αριθμού των ξένων, ενώ αναφέρθηκε και στα πλέι οφ που ξεκινούν σε δύο εβδομάδες και θα κρίνουν τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Όσα δήλωσε ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού

Το σχόλιο για το πως είδε τον αγώνα και το εάν η ενδεκάδα επηρεάστηκε από το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες ήταν στο όριο καρτών: Ναι η αλήθεια είναι πως στην επιλογή της ενδεκάδας έπαιξαν ρόλο οι κάρτες, γιατί μπορεί να έχαναν τον επόμενο αγώνα και τους προστατεύσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος δε μας απείλησε αλλά και εμείςδε δημιουργήσαμε κάποιον ιδιαίτερο κίνδυνο. Μας λείπει να είμαστε πολύ επικίνδυνοι απέναντι στον αντίπαλο, στο δεύτερο ημίχρονο με εξαίρεση τον Ελ Καμπί δεν ήμασταν όσο επιθετικοί θέλαμε, δυσκολευόμαστε να δημιουργούμε κίνδυνο απέναντι στις μικρές θεωρητικά ομάδες.

Τις τόσες τελικές ευκαιρίες όπου ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει και εάν είναι θέμα αναποτελεσματικότητας: Οι ευκαιρίες που είπατε ότι δημιουργήσαμε δεν ήταν οι κλασσικές τελικές ευκαιρίες, μας λείπει αυτό το κάτι που θα δημιουργήσουμε τον κίνδυνο στον αντίπαλο.

Το εάν υπήρχε η απαραίτητη συγκέντρωση στο α’ 45λεπτο: Δε νομίζω πως το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά των παικτών και ότι το μυαλό τους είναι αλλού. Ίσα-ίσα στο δεύτερο ημίχρονο έδειξαν θέληση και αποφασιστικότητα, ίσως όμως βιαστήκαμε αρκετά όσο περνούσε ο χρόνος και μας έλειπε η καθαρή ενέργεια και σκέψη για να βάλουμε το γκολ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι έχει να κάνει με την έλλειψη συγκέντρωσης και θέλησης. Ίσως επαναπαυτήκαμε γιατί ήμασταν κυρίαρχοι στον αγώνα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε θέληση για να πάρουμε το αποτέλεσμα και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης.

Το ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει στα play – offs ως δεύτερος και εάν έχει προτίμηση για το πρόγραμμα: Θα δεχτούμε το πρόγραμμα όπως και να είναι, ελπίζουμε να είναι ένα πρόγραμμα χωρίς παγίδες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Τελείωσε η μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος και τώρα πάμε σε ένα μικρό πρωτάθλημα με δυνατά ματς. Οι τρεις πρώτοι έχουμε το προβάδισμα από την τέταρτη ομάδα, εμείς ελπίζουμε να κάνουμε καλά παιχνίδια και να διεκδικήσουμε όλες μας τις πιθανότητες για να πάρουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε και το πρωτάθλημα.