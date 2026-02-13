Μεντιλίμπαρ: «Να μην επιτρέψουμε στο Λεβαδειακό να βρει τη χαμένη του αυτοπεποίθηση»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Λεβαδειακό για την 21 αγωνιστική της Super League (14/02/26, 19:30) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τις καθιερωμένες του δηλώσεις πριν την αναμέτρηση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξε στις δηλώσεις του πόσο υπολογίζει το Λεβαδειακό, που είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού πρωταθλήματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν στη Λιβαδειά με τον Πιρόλα, αλλά χωρίς τους Ποντένσε, Ορτέγκα και Ταρέμι.

Αναλυτικά τα λόγια του Ισπανού προπονητή

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είπε: «Αναλύουμε το παιχνίδι και βλέπουμε τα λάθη μας, αλλά αυτό δε σημαίνει πως αν παίζαμε ξανά σε 3 μέρες, δεν θα κάναμε τα ίδια λάθη. Κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά αυτό δε σημαίνει πως τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας και να πάμε στα επόμενα ματς με περισσότερη συγκέντρωση στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μέσα στο γήπεδο».

Επόμενος αντίπαλος ο Λεβαδειακός, μια ομάδα εντυπωσιακή, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του κυπέλλου. Θέλει να εκμεταλλευτεί η ομάδα του ένα πιθανό ψυχολογικό άδειασμα της ομάδας του Λεβαδειακού; «Είχαν ένα άσχημο αποτέλεσμα, αν και κατάφεραν με τις νίκες τους να φτάσουν ως τον ημιτελικό του κυπέλλου. Αν είχαν πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας, θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό με περισσότερες πιθανότητες.

Όταν μια ομάδα χάνει, χάνεται και η αυτοπεποίθηση. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι απ’ το πρώτο λεπτό, για να μην τους επιτρέψουμε να βρουν τη χαμένη τους αυτοπεποίθηση».

Για τα 100 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, που συμπλήρωσε ο Ορτέγκα: «Για να το καταφέρνει αυτό μέσα σε 2 χρόνια, σημαίνει πως το έχει κατακτήσει ο ίδιος! Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, το αποδεικνύει η καθημερινή του δουλειά. Προσπαθεί να αφομοιώσει αμέσως, κάθε πληροφορία που του δίνεις και τον συγχαίρουμε γι’ αυτό το ορόσημο!».