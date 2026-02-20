Μεντιλίμπαρ: Όλοι μαζί θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να έρθουν τα γκολ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε στην COSMOTE TV ότι πρέπει να δουλέψουν όλοι μαζί για να έρθουν τα γκολ και να λυθεί το επιθετικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό το απόγευμα του Σαββάτου (21/2/20260 για την 22η αγωνιστική της Super League και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναφέρεται στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες στο γκολ στα τελευταία παιχνίδια.

Όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού στην COSMOTE TV

Για το ματς με τον Παναιτωλικό: “Είναι δύσκολο το παιχνίδι και ο λόγος δεν είναι επειδή έρχεται ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την Λεβερκούζεν, αλλά γιατί έτσι είναι η ελληνική πραγματικότητα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και αν θέλουμε να το κερδίσουμε θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μόνο στον Παναιτωλικό και όχι στην ρεβάνς με την Λεβερκούζεν“.

Για το αν υπάρχει αρκετή ενέργεια για το ματς του πρωταθλήματος: “Αν υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ενέργεια γιατί την ξόδεψαν όλοι στο παιχνίδι της Τετάρτης, τότε θα τους αλλάξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε κάποιους άλλους“.

Για το πρόβλημα στο γκολ στα τελευταία παιχνίδια: “Είναι αλήθεια πως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και μπορεί να ευθύνονται διαφορετικά πράγματα σε κάθε παιχνίδι, ωστόσο είναι αλήθεια πως στα τελευταία παιχνίδια δεν μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα, είτε μιλάμε για την Ευρώπη είτε μιλάμε για την Ελλάδα. Προφανώς πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω όταν φτάνουμε κοντά ή και μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους. Πάντως προτιμούμε, αν είναι να μην βάλουμε γκολ, να έχει συμβεί επειδή δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και δεν ήμασταν εύστοχοι, από το να μην έχουμε ευκαιρίες. Όλοι μαζί, ο καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να έρθουν τα γκολ.

Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με τον αντίπαλο, έχει να κάνει με μας και πολλές φορές έχει να κάνει και με την έλλειψη τύχης. Για παράδειγμα το γεγονός πως βρήκε η μπάλα ελάχιστα την πλάτη του Ταρέμι ήταν ατυχία. Κάποιες φορές είναι απλά ατυχία και κάποιες φορές κάτι λείπει για να βάλουμε τη μπάλα στα δίχτυα”.