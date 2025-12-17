Μεντιλίμπαρ: Θέλαμε να νικήσουμε για να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τον Ηρακλή με 6-0 και τερμάτισε πρώτος στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην απευθείας πρόκριση του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Κυπέλλου, τονίζοντας ότι στόχος ήταν η νίκη και η πρώτη θέση στη League Phase.

“Αυτό θέλαμε. Θέλαμε να έρθουμε στην τελευταία αγωνιστική και να κερδίσουμε το παιχνίδι μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε εκείνη την προκριματική φάση των 16. Επομένως τώρα έχουμε ένα παιχνίδι στο Σούπερ Καπ στις 3 Ιανουαρίου και μετά θα έχουμε μία ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουμε το επόμενό μας παιχνίδι”, δήλωσε ο Ισπανός προπονητής.

Για το αν ήταν αυτή η αντίδραση που ήθελε μετά το στραβοπάτημα της Κυριακής: “Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι καν τι είχε συμβεί την προηγούμενη Κυριακή, γιατί δεν συνηθίζω να μένω στα προηγούμενα αποτελέσματα. Είναι μία άλλη διοργάνωση. Θέλαμε σήμερα να νικήσουμε για να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο και προετοιμάζουμε ήδη το επόμενο παιχνίδι μας”.