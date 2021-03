Ο Λέο Μέσι εμφανίζεται απηυδισμένος με έναν οπαδό που τον περιμένει κάθε φορά έξω από το προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα, σε ένα video, που έχει γίνει viral στα social media.

«Κόψ’το επιτέλους, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνεις συνέχεια…», εμφανίζεται να λέει ο Αργεντινός σούπερ σταρ, μέσα από το πολυτελές αυτοκίνητό του.

Ο Μέσι “πολιορκείται” το τελευταίο διάστημα και από παπαράτσι, που προσπαθούν να μάθουν με κάθε τρόπο, αν θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στην Μπαρτσελόνα.

Messi has had enough.



“Why do you keep filming the same video if you have already done this many times? Do you think it’s normal doing the same everytime? Stop.” pic.twitter.com/FMqkbSCmTo