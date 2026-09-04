Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του Diamond League – Η ώρα των αγώνων τους στις Βρυξέλλες

Με τη συμμετοχή των Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή, διεξάγεται το διήμερο 4-5 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League.

Ο Μίλτος Τεντίγλου θα επιδιώξει να κερδίσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του (μετά το 2022) το Diamond League, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής υπόσχεται άλλη μία επική “μονομαχία” με τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, λίγες μόνο ημέρες μετά τον κορυφαίο αγώνα όλων των εποχών που πρόσφεραν οι δυο τους στη Ζυρίχη και το πανελλήνιο ρεκόρ του Έλληνα πρωταθλητή του επί κοντώ.

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Με μόλις μία ήττα όλη τη θερινή σεζόν (στο Diamond League της Ρώμης) και εντυπωσιακή σταθερότητα στα άλματά του, ο Μίλτος Τεντόγλου μπαίνει ως το φαβορί στο μήκος, που θα αρχίσει απόψε (04.09.2026), στις 19:38 ώρα Ελλάδας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και πέτυχε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του (8,66μ.) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα. Οι καιρικές συνθήκες στη βελγική πρωτεύουσα -προβλέπεται βροχή και κρύο- δεν ευνοούν μεγάλες επιδόσεις, αλλά αυτό που προέχει είναι η νίκη.

Αντίπαλοι του Τεντόγλου θα είναι ο περσινός νικητής, Σιμόν Εχάμερ από την Ελβετία, οι Τζαμαϊκανοί Τατζέι Γκέιλ και Γουέιν Πίνοκ, ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, ο Κουβανός Χόρχε Οντελίν και ο Βέλγος Γιάνι Σάμπσον (μετέχει με wild card). Μεγάλος απών από το μήκος θα είναι ο τραυματίας Ματέο Φουρλάνι.

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Το 9ο επεισόδιο του «πολέμου» Ντουπλάντις – Καραλή

Λίγα λεπτά αργότερα, το επί κοντώ αναμένεται να συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα, κατά την 1η ημέρα του τελικού του Diamond League. Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής καθήλωσαν όλο τον κόσμο με τη μονομαχία τους στη Ζυρίχη, πριν από μερικές ημέρες και αναμένεται να το κάνουν και απόψε, στην 9η φετινή “μονομαχία” τους στον ανοικτό στίβο.

Ο Ντουπλάντι πήρε την πρωτιά με 6,25μ. (η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στον ανοιχτό στίβο), αλλά ο Ελληνας πρωταθλητής ακολούθησε με 6,20μ., καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ (και οι δυο επιχείρησαν -χωρίς επιτυχία- στα 6,32μ., δηλαδή σε ύψος παγκοσμίου ρεκόρ).

Ο Ντουπλάντις έχει κερδίσει πέντε συνεχόμενες χρονιές το Diamond League και πλησιάζει το ρεκόρ των επτά κατακτήσεων του Ρενό Λαβιλενί, όμως ο Καραλής έχει αρχίσει να τον… ζορίζει και να τον αγχώνει, δείχνοντας πως είναι ο μοναδικός που μπορεί να τον κερδίσει.

Ο Ντουπλάντις έχει φετινό 6.25μ, ο Καραλής 6.20μ, και για πρώτη φορά μετά το 2021 η διαφορά τους είναι τόσο μικρή. Το ρεκόρ σταδίου (6.11μ) μοιάζει πλέον χαμηλό για το επίπεδο στο οποίο έχουν φτάσει.

Τη σύνθεση του τελικού, ο οποίος θα αρχίσει στις 21;00, συμπληρώνουν ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς (που έχει κερδίσει δύο φορές στο παρελθόν), ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν (αμφότεροι με άλματα πάνω από τα 6μ. φέτος), ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί και ο Βέλγος Μπεν Μπρούντερς (με wild card).

Σύμφωνα και με την ενημέρωση του ΣΕΓΑΣ, o τελικός του άλματος εις μήκος που θα αγωνιστεί ο Τεντόγλου θα ξεκινήσει στις 19:38 ενώ η LIVE μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ θα ξεκινήσει στις 21:00, δηλαδή ένα λεπτό αργότερα από την έναρξη του τελικού του άλματος επί κοντώ του Καραλή, που ξεκινά στις 20:59.