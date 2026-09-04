Μαρία Σάκκαρη – Γιούλια Σταροντούμπτσεβα 1-2: Οδυνηρός αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια στις «64» του US Open

Έδωσε “μάχη” σχεδόν τριών ωρών (2 ώρες και 41 λεπτά), αλλά δεν τα κατάφερε. Η Μαρία Σάκκαρη είδε τη φετινή της πορεία στο US Open να σταματάει στον γύρο των “64”, με την Γιούλια Σταροντούμπσεβα (Νο58) να επικρατεί με ανατροπή (2-1 σετ) και να την αποκλείει.

Μετά από ένα παιχνίδι-θρίλερ, η Μαρία Σάκκαρη (Νο35) ηττήθηκε από την Ουκρανή τενίστρια με 6-1, 6-7, 2-6 και είπε “αντίο” στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν.

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Στο πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη ήταν εκπληκτική και κατάφερε να το κατακτήσει, χάνοντας μόλις ένα game. Στο δεύτερο σετ είχαμε “θρίλερ”. Η 31χρονη Ελληνίδα τενίστρια επέστρεψε στο δεύτερο σετ από το 1-4, είχε τρεις ευκαιρίες να πάρει το ματς, αλλά έχασε τα match point που είχε και τελικά το σετ.

Η Σταροντούμπτσεβα βρήκε break, κυριάρχησε στο tie-break και κατέκτησε το δεύτερο σετ και στη συνέχεια και το τρίτο -με άνεση- φτάνοντας σε μια τεράστια ανατροπή.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η Σάκκαρη στο πρώτο σετ είχε μόλις έξι αβίαστα λάθη, αλλά τελείφωσε τον αγώνα με 39, κάνοντας 18 στο δεύτερο και 15 στο τρίτο σετ.