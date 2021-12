Εμφανίστηκε ως Darth Vader! Ο Μάιλς Τέρνερ τίμησε με… ιδανικό τρόπο την Star Wars βραδιά που διοργάνωσαν οι Ιντιάνα Πέισερς, στην εντός έδρας αναμέτρηση τους με τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Οι Ιντιάνα Πέισερς πραγματοποίησαν μια «Star Wars Night» την Τετάρτη και ο Μάιλς Τέρνερ μεταμφιέστηκε κατάλληλα για την περίσταση.

Ο “ψηλός” των Πέισερς εμφανίστηκε στο παιχνίδι με μια στολή Darth Vader και μάλιστα έφτασε στο γήπεδο, συνοδευόταν από δύο Storm Troopers.

Για την ιστορία, οι Ιντιάνα Πέισερς ηττήθηκαν με 116-108 από τους Σάρλοτ Χόρνετς, με τον Μάιλς Τέρνερ να πετυχαίνει 14 πόντους και να μαζεύει 5 ριμπάουντ.

welcome to the dark side. https://t.co/ZtS2ps81cv pic.twitter.com/Ohm8GLkydO