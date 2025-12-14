Μίλαν – Σασουόλο 2-2: Γκέλα και δύο χαμένοι βαθμοί για τους «ροσονέρι» στη Serie A

Η Μίλαν έμεινε στην ισοπαλία με 2-2 κόντρα στη Σασουόλο στη 15η αγωνιστική της ιταλικής Serie A και πλέον κινδυνεύει να πέσει από την κορυφή της βαθμολογίας, όπου και ισοβαθμούσε με τη Νάπολι.

Παρότι κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή του σκορ μετά το γκολ του Κονέ για τη Σασουόλο, με τον Μπαρτεσάγκις να σκοράρει δις στο 34′ και το 47′, η Μίλαν δεν κατάφερε να κρατήσει μέχρι τέλους το προβάδισμα και έχοντας και ένα ακυρωμένο γκολ μέσω VAR, δέχθηκε την ισοφάριση από τον Λαουριέντε στο 77′.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν μάλιστα και δοκάρι για νέα ανατροπή του σκορ στο φινάλε, αλλά το 2-2 παρέμεινε μέχρι τέλους, με τους “ροσονέρι” να κινδυνεύουν πλέον να χάσουν την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Η Μίλαν έχει πλέον 32 βαθμούς, με τη Νάπολι και την Ίντερ πίσω της στους 31 και 30 βαθμούς αντίστοιχα, με παιχνίδι λιγότερο.