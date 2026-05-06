Ο Νεϊμάρ πανηγύρισε το γκολ του στο ματς της Σάντος με το γιο του Ρομπίνιο, μετά τον καυγά τους

Ο Νεϊμάρ σκόραρε στη ισόπαλη αναμέτρηση (1-1) της Σάντος με τη Ρεκολέτα για το Κόπα Σουνταμερικάνα και επέλεξε να πανηγυρίσει μαζί με το γιο του Ρομπίνιο, με τον οποίο είχαν πιαστεί στα χέρια σε προπόνηση της ομάδας.

Ο καυγάς του Νεϊμάρ με τον Ρομπίνιο Τζούνιορ απασχόλησε έντονα τα Μέσα της Βραζιλίας, με τον καταδικασμένο για βιασμό πατέρα του νεαρού αθλητή και πρώην σταρ της σελεσάο να ξεσπά μέσα από τη φυλακή κατά του 34χρονου ποδοσφαιριστή της Σάντος.

Μετά το ματς της Σάντος και οι δύο πρωταγωνιστές του καυγά μίλησαν δημόσια με τον Νεϊμάρ να παραδέχεται πως ξέφυγε και τον 18χρονο να τονίζει ότι τον ενόχλησε η στάση του σταρ της Σάντος, όμως το ότι είδε το ίνδαλμά του να αλλάζει στάση ήταν κάτι που διόρθωσε την κατάσταση.

Neymar and Robinho Jnr last night.

Ο Νεϊμάρ άνοιξε το σκορ κόντρα στη Ρεκολέτα από την Παραγουάη και έσπευσε να πανηγυρίσει με τον γιο του Ρομπίνιο για να αποδείξει ότι όλα είναι καλά μεταξύ τους πλέον.