Μιλγουόκι Μπακς: Αγωνία για την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για το τρίτο παιχνίδι με τους Ιντιάνα Πέισερς στα πλέι οφ του NBA, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός και πλέον υπάρχει αγωνία για τη συμμετοχή του στη σειρά.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει σουτ στην προπόνηση, αλλά ακόμη δεν τρέχει και δεν ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα της ομάδας, με αποτέλεσμα να θεωρείται ιδιαίτερα αμφίβολος για το τρίτο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Στα “ελάφια” υπάρχει αγωνία για την κατάστασή του, καθώς ακόμη δεν είναι δεδομένο ούτε ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή στο παρκέ για τον πρώτο γύρο των πλέι οφ του NBA και ενώ η ομάδα του βρίσκεται στο 1-1 με τους Πέισερς.

“I’m told [Giannis Antetokounmpo] has at least started to do some stationary jump shooting…But still not much cutting, no scrimmaging, no all out running yet…I think the Bucks have to be prepared to keep playing on without Giannis.”@ShamsCharania updates on Giannis… pic.twitter.com/sYSnmlm9KB