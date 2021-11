Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης επιλέχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο Νο60 από τους Μιλγουόκι Μπακς και ξεκίνησε τη σεζόν με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάνοντας και ντεμπούτο στο NBA.

Όπως αναμενόταν όμως, η επιστροφή των περισσότερων βασικών στα “ελάφια”, περιόρισε το χρόνο του νεαρού Έλληνα γκαρντ και ο Μάικ Μπούντενχόλζερ άναψε το “πράσινο φως” για να σταλεί στη G League.

Η θυγατρική ομάδα των Μπακς, Γουισκόνσιν Χερντ ανακοίνωσε μάλιστα κι επίσημα την ενσωμάτωση του Καλαϊτζάκη στην ομάδα, τονίζοντας ότι αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του αύριο Παρασκευή (19/11) κόντρα στο Φορτ Γουέιν.

The @Bucks have assigned forward Georgios Kalaitzakis to the Wisconsin Herd.



Kalaitzakis is expected to be in uniform for the Herd Friday night versus the Fort Wayne Mad Ants at Oshkosh Arena. Tipoff for Friday’s game is slated for 7 p.m. CT. pic.twitter.com/i5oKMWiRyt