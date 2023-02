Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να αποκτήσουν τον Τζο Κράουντερ από τους Φοίνιξ Σανς και ο ίδιος τόνισε έτοιμος να αγωνιστεί μετά το All Star Game του NBA, παρά το γεγονός ότι είχε μείνει εκτός δράσης από το τέλος της περασμένης σεζόν.

Ο Κράουντερ τόνισε μάλιστα ότι «ήμουν αρκετά νευριασμένος επειδή έπρεπε να είμαι στο παρκέ αλλά έμεινα τρεις με τέσσερις μήνες έξω με αυτήν την κατάσταση», στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ υποστήριξε επίσης ότι «τα πνευμόνια μου αντέχουν, τα πόδια μου είναι μόνο βαριά», ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στο Μιλγουόκι όπου είχε αγωνιστεί στο κολλέγιο με το Μαρκέτ και συμπαίκτες όπως ο Τζίμι Μπάτλερ.

The newest #Bucks player Jae Crowder admits he drove around Milwaukee the Marquette @MarquetteU campus & thought about his MU @MarquetteMBB hoops days going down memory lane when he first arrived back. He will not play this week before the All-Star break #mubb pic.twitter.com/eJaBQ7iqIe