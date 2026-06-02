Ο Κώστας Φορτούνης φόρεσε τη νέα ριγωτή φανέλα του Ολυμπιακού

Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό είναι πλέον και επίσημη, με τους “ερυθρόλευκους” να ανακοινώνουν την επανένταξη του αρχηγού τους έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στη Σαουδική Αραβία.

Ο Κώστας Φορτούνης γυρίζει στον Πειραιά, εκεί όπου έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής του συλλόγου.

Μάλιστα, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός ήταν ο πρώτος που φόρεσε τη νέα ριγωτή εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026/27, ποζάροντας στις επίσημες φωτογραφίες της παρουσίασης.

Ο Φορτούνης εμφανίστηκε ενθουσιασμένος στη φωτογράφιση με τη νέα εμφάνιση της ομάδας.