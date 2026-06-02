Ο Δημήτρης Γιαννούλης θα χάσει τα φιλικά της Εθνικής ποδοσφαίρου

Η Εθνική ποδοσφαίρου έχει συγκεντρωθεί για τα φιλικά του Ιουνίου, αρχικά με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη (04.06.2026, 22:00) και στη συνέχεια με την Ιταλία στο Παγκρήτιο (07.06.2026, 22:00) με τον Δημήτρη Γιαννούλη να μην υπολογίζεται τελικά από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ δεν ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε κι έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για τα δύο φιλικά παιχνίδια της Εθνικής ποδοσφαίρου. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αποδεσμεύθηκε από την υπόλοιπη αποστολή της “γαλανόλευκης”.